Quête n°45 : Départ ?

Après toutes ces années, les voilà enfin réunis et armés d'un nouvel objectif commun : retrouver les survivants des tristes évènements ayant frappé la vallée tant d'années auparavant...



Tous ont commencé à réfléchir à la proposition de Dragan et à réunir les informations sur un trajet vers la Vallée, les dangers arpentant la route. Maintenant, plus qu'à prendre la décision finale de partir, néanmoins certaines tensions entre Yvo et Vulk au sujet d'impliquer la Nuée des Ailes Brunes complique l'histoire, et les motivations de chacun enveniment également les relations entre nos personnages : faut-il revenir pour sauver d'éventuels survivants ou pour explorer les ruines ?



