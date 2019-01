Sursaut de vitalité

Des profondeurs de l’abîme surgit une sombre présence, réveillée d'un long sommeil par les Maîtres de Roll The Dice, Alex et Blanco. Ils pensaient pouvoir contrôler cette puissance mais ils ont dû faire appel à un ermite depuis longtemps oublié pour faire revivre What's The Game Today ?.



Car non, vous ne rêvez pas : l'émission de jeux vidéo est de retour ! Mais seulement pour une brève collaboration avec Roll The Dice dans le cadre de ma participation à leur session sur Degenesis.



Vous aurez donc le droit à deux épisodes, un le jeudi 24, ce soir et un autre le jeudi 5 février, de 18h a 19h.



Au programme : petit rattrapage vidéo-ludique ainsi qu'actualités et jeux de rôles, le tout en compagnie des deux animateurs de l'émission rôliste pour m'accompagner dans cette réanimation.



Je vous donne donc rendez-vous ce soir à 19h pour le début d'une grande soirée !