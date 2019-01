Quête n°44 : Renseignements

Les années ont passé, mais nos protagonistes ont fini par se retrouver. Malgré l'absence d'Yvo ils ont pu découvrir avec stupeur qu'ils avaient tous survécu et ce qu'il était advenu leurs amis d'enfance.



À peine retrouvé, Dragan refait déjà des évènements de la vallée une priorité. Selon lui, il y aurait encore d'autres survivants sur place, cachés dans les hauteurs des montagnes et peut-être même dans les souterrains. Si cela ne tenait qu'à lui, il serait déjà en train de pousser les autres à le suivre la-bas, malgré son mauvais état. Néanmoins, les autres sont plus tempérés et veulent se renseigner sur les récents évènements avant de se jeter dans la gueule du loup.



