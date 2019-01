Quête n°42 : Faux départ

Aïe ! Le retour de Roll The Dice en cette nouvelle année prend une petite semaine de retard, ces fêtes de fin d'année se sont révélées plus prenantes que prévu et l'écriture de la nouvelle saison n'est pas achevée. Plus terrible encore, certains de nos animateurs ont contracté de graves infections : la crève ! On fait donc chauffer les tisanes au miel pour apaiser les gorges, on refait les stocks de mouchoirs pour finir d'écrire cette campagne et on vous dit à la semaine prochaine !



En attendant toute l'équipe de Roll The Dice vous souhaite une bonne année !