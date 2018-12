Quête n°41 : Joyeuses fêtes !

Comme nous vous l'avions annoncé lors de notre dernière émission (Roll The Dice : Quête n°40 : Les signes), c'est les vacances et l'équipe de Roll The Dice compte bien profiter de cette fin d'année pour prendre deux petites semaines de repos ! Mais ne vous inquiétez pas, nous avons quand même une petite pensée pour vous : la suite de notre aventure est déjà en cours d'écriture !

Nous serons donc de retour le jeudi 10 janvier !



En attendant, toute l'équipe vous souhaite un joyeux réveillon et une bonne année !