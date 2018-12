Quête n°40 : Les signes

Ce soir, nous sommes de retour dans le monde de Degenesis pour la dernière partie concernant l'enfance de Miroph, Yvo, Lubomira et Vulk !



Enfin ! C'est ce qu'ont pensé nos enfants en réussissant à sortir des souterrains échappant, ainsi à la chose les poursuivant. Pourtant ce n'est pas fini, à peine sortis que la terre se mit à trembler comme pour manifester la colère du monstre. Pour couronner le tout, plus les tremblements ont commencé à rameuter les adultes ! Hors de question qu'on les trouve en pleine nuit si près des crevasse, ce serait risquer le bannissement à coup sûr !



L'homme les ayant aidés à sortir du trou étant apparemment lui-même un paria, connaît bien les risque et les propose de les aider à se cacher dans la forêt pour la nuit. Le risque en vaut-il la chandelle ?



