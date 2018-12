Quête n°39 : Un étrange endroit

Ce soir, nous sommes de retour sur Degenesis pour la suite de l'exploration de ces mystérieux souterrains présents sous la Vallée natale de nos enfants.



Dragan, Miroph et Yvo, poussés par leur curiosité, se sont enfoncés dans les tunnels pour y découvrir de grandes pièces relativement poussiéreuses et en désordre, des murs recouverts d'inscriptions étranges et incompréhensibles, ainsi que de singulières pierres noires.



Forcés de faire demi-tour, ils finirent par se retrouver à nouveau avec Lubomira et Vulk, contraints de descendre pour fuir des chasseurs les ayant vus traîner autour des crevasses. Nos enfants désormais ensemble n'ont plus d'autre choix que de s'enfoncer plus profondément dans ces souterrains espérant trouver une sortie pour éviter de ressortir par les crevasses et éviter les chasseurs, ainsi que l'exil...



Retrouvez-nous donc ce soir à partir de 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite cette aventure !