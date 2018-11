Aux arm... ah non... aux gilets jaunes !

Voilà, les Passeurs de Bougnettes se mettent en ordre de marche et pas En Marche pour suivre une actualité brûlante autour du mouvement citoyen à venir.



Cette initiative du 17 novembre fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines et on voit çà et là émerger des revendications, des colères, parfois même des débats d'idées, mais comme souvent le thème de base est éclipsé par des désinformations en tous genres !



Les déferlements de colère, les tentatives de récupération politique, les haineux... tout cela fait que beaucoup d'entre nous ne savent plus discerner les réels enjeux de ce mouvement de grogne.



Nous vous proposons donc ce jeudi à partir de 21h une émission sur fond de débat et de tentatives d'éclaircissement de cette journée d'action en recevant Sam, un des organisateurs du blocage sur notre chère commune, ainsi que Julien, jeune homme militant anti-capitaliste pour qui l'écologie devrait être au centre de notre société.



Chez les Passeurs de Bougnettes vous le savez, nous donnons le micro, et ce sera encore le cas pour cette émission-là, mais nous espérons pouvoir vous éclairer sur les enjeux du 17 novembre et les motivations de chacun.



D'ici-là, n'hésitez pas à réagir sur notre page et à cet article, mais aussi en direct pendant l'émission en appelant le standard au 09 74 76 81 81, par SMS au , sur le tchat de RADIOM, et dès maintenant sur le répondeur de « Passeurs de Bougnettes » ! Que vous soyez "pour" ou "contre", votre parole mérite d'être entendue.



Si le Gouvernement ne vous entend pas, nous si !



À jeudi !



EcHAngE De BouGnETTeS