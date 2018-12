Quête n°38 : Sous la Vallée

On se retrouve à nouveau ce soir pour la suite des aventures de notre petit groupe d'enfants explorant les sous-sols de leur Vallée natale dans le monde de Degenesis.



Après une première journée à la matinée relativement classique, les rivalités tout à fait classiques entre Yvo et Lubomira furent rapidement interrompues par la fameuse découverte de Dragan : une espèce de disque qui a l'air de montrer des tunnels serpentant dans le sous-sol de la Vallée. La soif de découverte a rapidement poussé Yvo et Lubomira à essayer de se rendre dans ces sous-sols malgré la crainte de Vulk et Miroph quant aux conséquences de cette acte qui va à l'encontre de certains tabous du village...



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite cette aventure !