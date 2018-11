Quête n°37 : La Découverte !

"La journée commence à peine et Mira à déjà envie de se battre, pfff... je n'ai qu'une hâte, réussir à quitter le village, Dragan nous a annoncé hier qu'il nous emmènerait dans une super grotte qu'il a découvert dans les montagnes ! Enfin j'espère que c'est une bonne idée de partir comme ça avec les autres..."



Nous l'avons évoqué la semaine dernière lors de l'émission Roll The Dice : Quête n°36 : Un dernier tour en Écosse, cette semaine l'équipe de Roll The Dice change encore de registre ! On sort de l'Écosse et de l'Appel de Cthulhu pour partir dans le monde post post apocalyptique de Degenesis, ce jeu dont on vous parle depuis si longtemps dans l'émission !



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour le début de cette nouvelle aventure !