Quête n°36 : Un dernier tour en Écosse

"Nous avons fait un pacte garantissant la paix avec les Goueules, il nous reste plus qu'à nous débarrasser de ces Chantres qui nous ont créés et manipulés, enfin nous pourrons désigner un roi, poser nos haches et nos épées, ensuite il ne restera plus qu'à espérer que nous avons fait le bon choix..."



Comme vous l'aurez sûrement compris, nous avons fini notre campagne dans l'ancienne Écosse du VIe siècle, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en cliquant ici : Roll The Dice : Quête n°35 : L'avenir du clan. Ce soir, nous revenons un peu sur cette campagne pour en parler avec les joueurs, mais aussi avec vous ! Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat !



Retrouvez-nous donc ce soir de 19h à 20h pour cette émission un peu spéciale de Roll The Dice !