Quête n°35 : L'avenir du clan

Ce soir, nous repartons une dernière fois pour notre Écosse lovecraftienne du VIe siècle pour l'ultime acte de cette aventure !



L'Alliance est enfin au complet, bien plus faible que prévu à cause des multiples attaques des créatures, mais elle existe. Les chantres de chaque clan se sont réunis et ont convoqué nos Pictes pour leur donner une dernière tâche, celle qui devrait les conduire à la victoire : se rendre sur l'Île des Créatures, trouver le Cercle de Pierre et récupérer une tablette issue d'anciennes légendes pour protéger les clans et leur assurer la victoire !



Mais la tâche ne sera pas aisée, la rencontre avec les chantres a déjà grandement ébranlé nos Pictes, les avertissements de Rhiannon la reine captive ont également commencé à questionner la confiance aveugle que les Pictes accordent à leurs chantres. C'est donc l'esprit troublé que nos guerriers marcheront vers leur destin...



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour découvrir la fin de cette aventure !