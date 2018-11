Quête n°34 : L'Assemblée

Comme promis, nous sommes de retour pour replonger dans les conflits et le mysticisme de cette Écosse du VIe siècle.



L'Augure ayant péri, il fallait désormais un nouvel intermédiaire avec les Chantres. Gawain finit par prendre l'initiative de les mettre au courant de la situation, la mort de l'Augure ainsi que le départ prochain du village vers la place forte des Brockness. En retour, les Chantres prirent une décision : Gawain serait le nouvel Augure.

De leur côté, les autres réussirent à soutirer quelques informations à la Rhiannon, la reine prisonnière, quitte à utiliser la torture. Ce qui déplut très fortement à Idwal, mais il n'y avait pas de temps à perdre en querelle, l'heure du départ ayant sonné. Néanmoins, l'arrivée ne se fit pas dans la joie, mais dans le silence et l'anxiété, l'entrée de la ville étant jonchée de cadavres alliés...



