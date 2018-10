Quête n°33 : Vacances et Sondage !

Comme annoncé lors de la dernière émission, pas de Roll The Dice cette semaine, nos invités et moi-même profitons de nos vacances. Mais ne vous inquiétez pas : nous serons de retour dès la semaine prochaine !

De mon côté, je profite également de ces vacances pour reprendre les bonnes habitudes et lancer le sondage qui me permettra d'écrire la prochaine saison de Roll The Dice, vous pouvez donc le retrouver et venir voter en cliquant ici !

En attendant je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 19h sur Roll The Dice pour la suite et peut-être la fin de cette aventure sur L'Appel de Cthulhu !