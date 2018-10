Quête n°32 : Braver l'interdit

Ce soir nous repartons pour l'Écosse du VIe siècle retrouver nos guerriers pictes dans une situation des plus désespérées.



En effet, alors qu'une rencontre devait avoir lieu pour créer une alliance entre les clans, de mystérieux individus bestiaux ont attaqué le camp. Ce fut un massacre, le village fut laissé en proie aux flammes, de nombreux morts et alors qu'un immense colosse de chair couvrait la retraite des créatures, l'Augure trouva la mort et sa servante Eiran, une princesse irlandaise, fut également capturée...

Pourquoi cette attaque ? Que faire ? Qui va diriger ? La proposition de rencontre avec le clan Brockness va-t-elle être accepté ? Beaucoup de questions et malheureusement peu de réponses pour l'instant. Peut-être que les Chantres pourraient apporter ces réponses, mais avec la mort de l'Augure, qui osera braver l'interdit pour se rendre dans leur caverne ?



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite de cette aventure !