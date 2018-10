Insouciantes 60's

Lundi dernier nous avions survolé le Rock psychédélique d'hier (la deuxième moitié des années 60) et d'aujourd'hui (la décennie actuelle) : Papillon de fer.



Dans le Let There Be Rock du lundi 22 octobre, je vous propose de rester dans les 60's et de changer de style.



Je vous renvoie vers un de mes films de référence : The Boat That Rocked (Good Morning England en France) de Richard Curtis (2009).



Une histoire romancée de l'épopée de Radio Caroline , radio pirate anglaise qui diffusait du Rock depuis les eaux internationales pour ne pas tomber sous le joug de la loi de la prude Angleterre de l'époque...



Avec une B.O. qui est une mine pour qui veut découvrir ou se régaler de cette musique des années 60.



Pour en écouter plus, je vous donne rendez-vous lundi soir, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !