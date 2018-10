Papillon de fer

Cette semaine écoulée, le hasard a voulu que repasse entre mes oreilles un titre que j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs dizaines de fois dans sa version vinyle.



Un long titre de dix-sept minutes dont j'adorais le long solo de batterie avec des effets stéréo inimaginables pour l'époque (1968).



La partie orgue, en fin de morceau, est aussi remarquable et très inspirée par le Classique. À vue d'oreille (!), je dirai Bach. Ce mélange sonne extrêmement bien, d'ailleurs (et encore un petit Clin d'œil à La Puce).



Le groupe, Iron Butterfly fait partie de la mouvance psychédélique (vous vous en rendrez compte par vous-mêmes) de cette fin de décennie 60.



Je vais essayer de retrouver ce fameux vinyle, et, s'il n'est pas trop abîmé, c'est sous cette forme que je le programmerai.



Et pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM. Vous imaginez qu'elle sera (un peu) orientée "psychédélique" (mais pas que...).



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !