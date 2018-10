Quête n°30 : Un grand événement

Ce soir nous repartons pour la lointaine et dangereuse Écosse du VIe siècle où nos protagonistes sont en proie au doute.



Après une dernière nuit bien plus mouvementée que prévu durant laquelle ils ont assisté à la profanation de la dépouille de leur Roi par une mystérieuse femme apparemment Reine des Goueules, une tribu nécrophage des îles voisines, quelque chose se prépare. La femme fut capturée assez facilement et le Conseil des Anciens a été réuni pour décider de son sort... Y avait-il un sens derrière ce comportement ? L'Augure semble en savoir beaucoup sur cette femme, certainement grâce à la bénédiction des Chantres. Mais en attendant il y a plus important, un évènement important pour l'avenir du Clan, une délégation du Clan Brochness devrait arriver sous peu pour une alliance entre les Clans !



Retrouvez-nous ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite de cette aventure, mais également pour un petit échange avec les organisateurs du Castres Geek Connexion en début d'émission !