Quête n°29 : On reprend du service !

"Après un long repos, de nombreuses histoires racontées au coin du feu au son d'un luth mal accordé, tout cela commence à manquer, et il va en falloir des nouvelles si on veut continuer à faire rêver ces voyageurs ! En plus j'ai entendu dire qu'un gars cherchait du monde pour lui régler un problème, parfait ! C'est exactement ce qu'il fallait ! On fait les bagages et on repart à l'aventure !"



Vous l'aurez sûrement compris, l'équipe de Roll The Dice reprend du service, on dépoussière les livres, imprime nos fiches personnages, appointe nos crayons et surtout on fait chauffer nos dés, car l'aventure reprend ! Et une fois n'est pas coutume, nous repartons affronter les horreurs lovecraftiennes de L'Appel de Cthulhu, mais cette fois on oublie Arkham et le XXème siècle, nous partons pour l'Écosse du VIème siècle !



Retrouvez-nous donc jeudi soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour le début d'une nouvelle aventure effroyable !