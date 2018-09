Un mime à la radio : elles vont bien les bougnettes ?

Pour ses auditeurs chouchoutés les Passeurs de Bougnettes ne reculent devant aucune prouesse. Jeudi nous recevons un mime ! Eh oui !



Un art visuel où le corps se déploie pour s'exprimer, exprimer ses émotions, communiquer, sans la parole. Une gageure sur radiom.fr que vos bougnettes n'hésiteront pas à réaliser en direct !



Christian Albouy, mime-clown ou clown-mime, qui sera notre invité, a pourtant bien des choses à dire. Nous lui tendrons le micro pour que d'autres tendent l'oreille pour nous conter son parcours, ses actions et ses projets.



Avec la magie de la radio qui, comme chacun sait, peut faire des miracles ; au delà de l'attitude et du geste, nous rendrons aussi la parole à notre acteur muet et pourtant plus actif que beaucoup de bavards.



Si Christian Albouy pratique son art bien sûr, il veut aussi transmettre. La pédagogie par le mime est pour lui vecteur de développement personnel. C'est pourquoi il donne des cours, organise et encadre des stages et sessions de formation.



Il utilise des méthodes singulières et actives, la méthode OTIMO ou encore le jeu. Il anime des rencontres autour d'un jeu de plateau, « jeu partage mon projet », activité en collectif basée sur l'échange et le partage avec pour but de favoriser la créativité de chacun.





Mission Réussir 2018 – La rencontre des Possibles

À mi-chemin entre développement personnel, aide à la création et à l’innovation, et réseautage, « Mission Réussir 2018 » est un OVNI qui tombe à pic dans une société en recherche de lien et de sens.

Un riche parcours, mais jamais au bout d'une riche idée.Ainsi il organise et coordonneun événement où il mettra en exergue l'ensemble de ses talents et sa motivation au service du développement de projets :Cette initiative est basée sur l'intelligence collective, comme outil au service des projets de chacun. Ouverte à tous, elle a pour but de rassembler des porteurs de projets, créateurs d'entreprises, entrepreneurs, étudiants, associatifs... et instaurer une dynamique positive pour permettre à chacun de passer du rêve au projet.Les trois journées verront se succéder des cycles d'ateliers et de conférences avec des intervenants riches et variés qui partageront leur expérience. Pas moins de 15 conférenciers y sont prévus !D'ici-là et pour découvrir cette initiative singulière et nécessaire, et tout connaître de notre porteur de projet, le mieux et de se donner rendez-vouset d'écouter ce moment rare où vos Passeurs de Bougnettes réaliseront en direct l'exploit de la semaine : faire parler un mime !

Plus d'infos :Christian ALBOUYMime, ClownMission Réussir 2018Christian ALBOUY et la Team Alpha21, 22 et 23 septembre 2018La MoulineAlbi