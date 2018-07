Quête n°28 : Retour à la taverne !

"Après tout ce que vous avez vécu, les enquêtes nous mettant face aux horreurs cosmiques, l'aventure de la garde de Chafon, le Space Opéra futuriste, le froid des Titans et les nuits de la Nouvelle Orléans, il est temps de rentrer à la taverne, se poser et de souffler un bon coup !"



Comme vous l'aurez sûrement compris, ce soir marque le dernier épisode de Roll The Dice, c'est donc dans la joie et la bonne humeur que nous allons faire un petit retour sur les différentes saisons, leurs différents univers, les meilleurs moments ... En somme, une bonne rétrospective de ce que nous avons pu faire sur RADIOM au cours de cette année ! Tout ceci en compagnie d'invités présent au long des différentes saisons, mais également et surtout avec vous !



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour cette dernière émission de l'année !