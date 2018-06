Shooter : Jeux de société

Touché-coulé, Rue de la paix, Contre-kems ?



Cela peut vous dire quelque chose, car ce sont des termes venant de jeux auxquels vous avez pu jouer étant plus jeune.



Même si ce sont des "classiques", cela ne reflète pas ce monde merveilleux qu'est le monde du jeu.



Pour ce dernier numéro, avant la période estivale, retrouvez Azertoff, Gandalf81 et Hazto pour vous parler de la forme, du fond, de draft, de coups critiques, de fluf, de la Vie, de l’Univers et de tout le reste.



Nous aurons aussi par téléphone la maison d’édition Catch Up Games, créée en 2015. Nous aborderons avec eux le côté édition des jeux de société, mais aussi leur jeux.



Nous vous parlerons aussi d’où on peut avoir des infos sur les jeux, les sites, les mags mais aussi les podcasts.



Vous avez la possibilité de nous laisser un message vocal, pour cela, allez sur le répondeur de « L'ApérOriginale ».



On lance un dé d'initiative, on déplace la tuile du labyrinthe pour ouvrir la route de RADIOM, on pose trois meeples dans le studiom et on récolte les ressources.

Fin de tour samedi 30 juin à 14h.



Le dauphin, nom de Dieu !