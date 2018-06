Si vous êtes amateur de jeux vidéo, vous êtes sûrement très heureux en ce moment-même ! En effet, l'E3 n'est pas encore finie que nous sommes déjà tous aux anges suite aux différentes annonces faites par les studios. Et ce soir dans What's The Game Today ? on va vous débriefer tout ça, mais pour ça nous aurons besoin de deux heures !



Et oui, vous avez bien entendu ! Une émission de deux heures sera nécessaire, vu la quantité de choses à dire, et il y en a pour tous les goûts ! Et ça tombe bien parce que pour nous assister, nous aurons droit à quelques invités surprise qui nous donneront aussi leurs avis et leurs coups de cœur.



Et bien sûr je ne vous gâcherai pas la surprise dans cet article, alors n’hésitez pas à venir nombreux pour qu'on vous parle de tout ça de 20h à 22h sur RADIOM !



On vous attend ce soir à 20h pour What's The Game Today ? !