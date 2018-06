Chérie, j'ai annulé l'émission !

Bonjour ou bonsoir,



Vous l'aurez tristement compris mais ce soir L'Aparté-Détente n'aura pas lieu... Et oui c'est triste, mais il est difficile de se détendre quand on n'a plus qu'une semaine pour clôturer tout ses projets, rendre tout ses travaux et réviser ses partiels. Et oui ce soir l'équipe de L'Aparté-Détente va faire chauffer ses méninges ! Mais pas à la radio.



On vous invite cependant à écouter les podcasts des émissions précédentes de L'Aparté-Détente si vous avez besoin de votre dose de détente ce soir !



Malgré tout : à la semaine prochaine, en vous souhaitant une bonne fin de journée !