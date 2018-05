Ne cliquez pas, c'est annulé !

Ah mince, vous avez cliqué...



Bon et bien je vous avais prévenus : ce soir, L'Aparté-Détente, c'est non. Et oui, comme dit dans l'article de la semaine dernière (En-cas en vacance), tous les animateurs sont éparpillés dans toute la France à la recherche des anecdotes les plus croustillantes. Et ça, rien que pour vous !



Mais pas d'inquiétude : dès la semaine prochaine, tout le petit monde revient dans le studiom pour deux heures d'émission endiablée ! On aura l'occasion de parler de tout ce qui a pu se passer pendant nos trois semaines d'absence, ne vous en faites pas !



Évidemment si vous souhaitez réécouter le podcast du premier épisode, il est disponible ici : L'Aparté-Détente : La Grande Première de l'Aparté-Détente.