En-cas en vacance

Oyez populace ! J'ai le bien triste malheur de vous apporter une encore plus triste nouvelle. Les animateurs de L'Aparté-Détente sont en vacances pour les deux semaines à venir. Et vous savez ce que ça veut dire ...



Et oui, en vacances pas besoin de se détendre, l'équipe est déjà en train de bronzer les doigts de pieds et éventail sur des plages de luxes. Par conséquent pas d'émission ce soir (02/05) ni la semaine prochaine (09/05). Mais pas d'inquiétude ! L'aparté détente reviendra de plus belle à partir du mercredi 16/05 !



Et si vous vous languissez vraiment de nous vous pouvez toujours ré-écouter le podcast de la grande première de l'émission ici : L'Aparté-Détente : La Grande Première de l'Aparté-Détente !



En vous souhaitant à tous d'agréables moments d'ici là !