La Grande Première de l'Aparté-Détente

Le mercredi, en général on s'ennuie... Du coup plutôt que de s'ennuyer dans un canapé déchiqueté, on vient à la radio pour raconter notre vie et pas que !



Ce soir retrouvez Nicolas, WaZ, Oscar, Clément, Samuel et des invités à 20 heures pour deux heures de radio libre, en direct sur RADIOM ! Au programme : actualité, débat, jeux, défis et pleins d'autres surprises (si vous êtes sages seulement).



Des jeux ? Oui ! Des jef^$hsq^ ;, !nk sùfqkn&réfksq fmqfs, oups mon chat a marché sur mon clavier, j'en suis confus.



Je disais : des jeux ! Et oui ! On garde un peu de mystère mais, on est aussi là pour se détendre, c'est avant tout ça L'Aparté-Détente ;)



Mais vous avez aussi dit des débats ? Oui ! Ce soir, nous parlerons de la place que prennent les réseaux sociaux dans notre quotidien.



Vous avez compris, L'Aparté-Détente, c'est avant tout le partage et l'amour du partage. Cinéma, musique, livres, venez découvrir et parler d’œuvres que vous aimez en nous rejoignant dans le chat de RADIOM !