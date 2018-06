On se l'écoute à la fraîche !

Retour cette semaine à une émission dans son format classique, c'est-à-dire que l'on explore le temps de musique en musique au gré des envies sans se poser de questions.



Pas mal de sons récents à prévoir pour cette nouvelle émission, avec les deux dernières sorties toutes fraîches de mes deux chouchous du Rock Garage San Franciscain !



On passera bien sur par les traditionnelles années 60 et 70 pour quelques petites perles insoupçonnées, puis on ira aussi prendre quelques nouvelles du chanteur/guitariste des Black Keys ! (ben oui il devient quoi Dan ?)



Alors faites sisite et servez vous votre plus belle boisson fraîche pour votre Nom de Zeus !!! de la semaine les aminches !