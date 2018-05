Hors-série spécial Rock 90's

Cela n'était plus arrivé depuis la reprise de Nom de Zeus !!! cette année : une émission spéciale ! Et pourtant, chose promise chose due : notre DeLorean va bivouaquer l'espace d'une grosse émission dans nos chères années 90.



Pour nous aider dans cette jungle temporelle et hostile j'aurai l’honneur et le plaisir de recevoir Isa, notre relaxologue nationale de Hiza Zen, qui sera ma coanimatrice ! Rien que ça !



Pour l'occasion, nous allons nous attarder plus particulièrement sur le Rock de cette décennie sous toutes ses coutures (Grunge, Hard, Punk, Rock-Fm etc).



Émission spéciale oblige, nous n'aurons pas une, pas une et demie, mais bien deux heures d'émission ensemble ce mardi 29 Mai entre 17h et 19h ! C'est pas beau, tout ça ?



Alors sortez votre plus beau jean troué, T-shirt Waikiki, et attachez votre sweatshirt à vos hanches. On décolle pour la génération X !