On sort la chicha et on écoute !

Pour nous autres mélomanes, rien n'est parfois meilleur que de n'avoir rien d'autre à foutre que de poser ses miches et d'ouvrir ses oreilles aux merveilles de la musique moderne.



C'est donc dans un contexte résolument lounge et zépo que se déroulera notre émission de la semaine. Au programme parmi tant d'autres choses : une curiosité japonaise indépendante, de la B.O de film culte sud-coréen, du glam Rock Nietzschéen et même du punk Vaudou !



Alors comme chaque semaine munissez, vous de vos plus belles oreilles et sachez appréciez nos merveilles musicales intemporelles !



Quoi qu'est ce qu'il y a ? QU'EST CE QU'IL Y A ? Me dis pas "rien", j'te connais par cœur... Oui j'ai mis vachement d'adjectifs inutiles dans mon article et alors ? Tu crois que je comble, c'est ça ? Ben vas-y, dis-le ! Allons-y avec les grands mots : "cache-misère" ! Ah bravo ! T'as qu'à dire aussi que j'invente des dialogues absurdes pour gonfler la taille de mes articles, aussi. Putain, t'as changé Nom de Zeus !!!