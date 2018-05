Même pas mal, le temps !

Qu'est-ce qu'il y a ? Vous croyez qu'un temps de merde va nous empêcher de faire la teuf, c'est ça ? Vous imaginez peut être que quelques ridicules nuages persistants vont nous foutre le bourdon ?



C'est mal connaître notre DeLorean à toute épreuve ! Nous, les coups de blues, on est assez grands pour en passer nous-mêmes à l'antenne !



Alors OK, alors qu'on devrait être stringués sur la plage, on se retrouve en gilet de laine qui gratte, à boire des bouillons de poule sous la couette. Et alors ?



Du coup, cette semaine oubliez le Prozac ® et l'Eurovision et concentrez-vous sur le son, Nom de Zeus !!!