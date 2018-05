En mai, fais ce qu'il te plaît !

Eh bien nous avons bien retenu l'adage chez les Passeurs de Bougnettes et on se fait un mois de mai un peu allégé en rendez-vous. Par contre, on en profite pour recharger les batteries et vous retrouver au plus vite sur RADIOM.

N'oubliez pas que RADIOM ce n est pas que les Passeurs de Bougnettes, donc n'hésitez pas à caler votre tuner sur 89.7 ou visitez le site radiom.fr.



Profitez de ces quelques jours pour prendre du bon temps avec vos proches, mais pensez à vous rendre aux Ateliers vendredi pour une soirée pleine de surprises dans Let's Music In Tarn !



On se retrouve très vite !



ViADUc dE BOugNEtteS