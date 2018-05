Quête n°19 : Pris dans la tempête !

Ce soir, nous poursuivons notre périple à travers les Titans, cette chaîne de montagnes faisant frontière en Albérétor et l'Ambria, en compagnie de Bartolom (Clément), Orlan (Blanco), Karlas (Yohann) et de Kvarek (Adrien).



Après avoir pris la décision de retrouver la Pierre Solaire, récemment volée, nos voyageurs réussirent à pister les traces de leur principal suspect, Keler, un muletier de la caravane. Ils arrivèrent au niveau d'un moulin abandonné, perdu à la lisière des Titans. Nos voyageurs se sont retrouvés face à un petit groupe de brigands et de leur chef : Mal-Rogan, un ancien soldat d'Albérator apparemment revenu d'entre les morts. Après un combat assez éprouvant, ils finirent par sortir victorieux et à nouveau en possession de la Pierre Solaire. Le voyage reprit son cours et à mesure que la caravane s'enfonçait dans la montagne, les premières neiges se mirent à tomber et certains membres jurèrent entendre des murmures inquiétants les suivre...



