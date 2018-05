Quête n°18 : La pierre solaire

Ce soir, nous repartons dans notre expédition à travers les Titans, la grande chaîne de montagnes faisant office de frontière entre Albérétor et l'Ambria, en compagnie Bartolom (Clément), Orlan (Blanco), Karlas (Yohann) et de Kvarek (Adrien).



C'est au sein de la caravane d'Argasto que ce voyage a commencé, ce projet fou de réussir la traversée des Titans avant les premières chutes de neige. En cas d'échec, une solution était prévue : utiliser la Pierre Solaire, un ancien artefact possédé par Bartolom, permettent de générer un intense chaleur pouvant être utilisée pour libérer un passage bloqué par la neige et permettre a tout le monde de ne pas mourir de froid. Hélas ! Alors que la température commence à baisser, la pierre a été volée !

Deux choix s'offrent donc à eux, retrouver la pierre ou prendre le risque de continuer sans...



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite de ce périple à travers la montagne !