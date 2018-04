Quête n°17 : Voyage vers l'Ambria

Ce soir, nous commençons une nouvelle aventure et cette fois-ci, sur le Jeu de Rôle Symbaroum, un jeu dans une ambiance médiévale et dark fantasy où le danger vous guette à chaque pas !



Durant les prochaines semaines, vous allez donc suivre un groupe de voyageurs dans leur traversée des Titans, l'immense chaîne de montagnes qui les sépare des terres fertiles d'Ambria et de sa capitale Yndaros. Mais le voyage ne sera pas simple : la brise hivernale leur emboîte le pas et nombre de personnes ont péri en empruntant cette même route, victimes de la faim, de la fatigue ou des crocs féroces des prédateurs sauvages...



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour le début de ce périple à travers la montagne !