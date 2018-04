WTGT Remastered ultra-HD 4K edition

Ce soir l'équipe de What's The Game Today ? s'attaque à un sujet pour le moins controversé : la pratique des remastered et autre remakes. Pratique qui s'est généralisée avec la sortie de la huitième génération de consoles (et oui déjà !).



« Mais pourquoi en parler maintenant ? », me direz-vous, confus. Et bien car un jeu cher à nos cœurs va bientôt avoir le droit à ce traitement de faveur, il s'agit de Dark Souls, sorti en 2011 et qui va bientôt ressurgir en remastered le 25 mai 2018 ! Une occasion en or pour nous de vous parler d'une série qui nous à changés en tant que joueurs.



Alors rendez-vous ce soir à partir de 20h pour une émission riche en émotions sur radiom.fr !