Quête n°15 : Un dénouement explosif !

Ce soir, retrouvez notre équipe d'agent Firewall composées d'Ahmir (Seb), Elis (Clement), Zora (Corentin) et de Gavin (Blanco) pour la fin de cette aventure sur Eclipse Phase !



Nos agents, avec de nouveaux morphes et de nouveaux objectifs ont trouvé un moyen pour se rendre sur Mare 6 : un buggy, véhicule leur permettant de rester discret en passant par la voie terrestre et de se déplacer assez vite, le trajet se passait bien, mais c'était sans compter une attaque de brigands locaux. Une attaque qui a bien failli se révéler désastreuse pour notre équipe. C'est après s'être sortis de cette attaque, que nos agents arrivent enfin à proximité du dôme de Mare 6, avec un objectif en tête : trouver la cache d'arme et s'en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard.



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour la fin de cette aventure !