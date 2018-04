Pleurs lointains

Nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour ! Après quelques annulations, nous sommes prêts à reprendre au quart de tour.



Et on démarre sur les chapeaux de roue avec un titre que beaucoup de gens attendaient au tournant, Far Cry 5 ! La licence phare du studio franco-américain Ubisoft a fait pas mal parler de lui ces dernières semaines et nous allons enfin vous parler de ce jeu.



Mais les autres jeux ne sont pas en reste car il y a eu beaucoup de sorties, et nous allons faire notre possible pour vous parler de toute l'actualité du mois.



Donc rendez-vous ce soir pour votre dose de What's The Game Today ? hebdomadaire à 20h sur radiom.fr !