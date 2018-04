Quête n°14 : Elysium

Ce soir, retrouvez notre équipe d'agents Firewall composée d'Ahmir (Sébastien), Elis (Clément), Zora (Corentin) et de Gavin (Blanco), cette fois-ci sur Mars, dans la ville d'Elysium.



La dernière mission n'était que le début, une mission au postulat assez simple, enfin si "l'œuvre d'art" n'était pas en fait une nano-nuée autonome et intelligente capable de transformer la matière au niveau moléculaire. Cette information capitale entre les mains, nos agents ont voulu faire le nécessaire pour l'acquérir et la remettre à Firewall, mais c'était sans compter sur l'attaque d'un groupe inconnu qui a interrompu la transaction, mais également activé la nano-nuée.



Le seul moyen de se sortir de la situation : détruire l'Annora Arabella et son contenu. Cette attaque eut raison de la vie de plusieurs membres de l'équipage ainsi que du morphe de plusieurs de nos agents, mais c'était le seul moyen d'éloigner le danger. Désormais implantés dans leurs nouveaux morphes à l'abri du danger dans la ville d'Elysium, Firewall leur annonce que, pendant leur convalescence, ils ont découvert que la nano-nuée présente sur le vaisseau n'était qu'un échantillon d'un stock bien plus vaste.



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite de l'aventure !