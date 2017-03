Le Tuesday Décalco Show fait son débat !

Bonjour !



On se retrouve encore une fois pour Le Tuesday Décalco Show !



Cette semaine, on prend le train de la présidentielle En Marche ! La semaine dernière, il y a eu le premier "Grand débat" politique à la télévision.



Avec mes quatre invités, nous avons visionné ce débat en Hamon et nous le décortiquerons (miam les crevettes) donc avec nos jeunes yeux !



Venez réagir en appelant le 09 74 76 81 81 (Ne nous parlez pas du grand débat pour savoir comment est votre blanquette, ne Mélenchon pas les torchons et les serviettes), en vous connectant au chat ou en envoyant vos SMS au !



On se retrouve ce soir, n'oubliez pas votre costume bleu Marine ainsi que votre déclaration de patrimoine !