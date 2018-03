Quête n°13 : L'Annora Arabella

Ce soir nous repartons à bord de l'Extasis Metamorphis, le vaisseau écumeur dans lequel se trouve actuellement notre petite équipe de Firewall composée de Ahmir (Sebastien), Elis (Clement), Zora (Corentin) et de Gavin (Blanco).



La mission était plutôt simple: trouver "l'œuvre d'art", une arme de destruction massive sur le point d'être vendue quelque part dans le vaisseau. Nos agents on donc fait ce qu'ils avaient à faire, chercher toute piste possible pour trouver l'arme avant transaction, pour ensuite la récupérer et la remettre à Firewall, ou la détruire. Hélas notre équipe s'est sûrement montrée trop imprudente, toutes leurs questions et certaines actions déplacées on fait d'eux la cible de l'attention de la sécurité, mais également d'un groupe d'hommes qui semble les suivre. La bonne nouvelle étant qu'ils ont trouvé le vaisseau où aura vraisemblablement lieu la transaction : l'Annora Arabella.



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite de l'aventure !