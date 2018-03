Neléman, sensation Gipsy Rock !



Une guitare sèche, des rythmiques entraînantes, des chansons qui marquent, un grain de voix à la Mano Solo. Neléman présente en avant-première son nouvel album et son show « Il Faut De Tout » en avril 2018 à Saint-Affrique, Albi et Gaillac.



Avec son nouvel album solo et son show, Neléman propose des chansons sur les thèmes de la renaissance intérieure et de la tolérance. Des textes en français à la fois personnels et universels...



Ses mains jouent de la guitare, ses pieds jouent de la batterie et son cœur chante. Un décor : ses lampes sculptées, un tapis persan, une ambiance à son image. Nel, chanteur guitariste a choisi avec ce spectacle seul-en-scène, de raconter son histoire en musique allant de la rumba au swing avec une patte qui lui est très personnelle.



Nel a baigné depuis l'enfance dans des cultures variées, nourries de multiples rencontres qui ont renforcé sa musique. Il s'est forgé une expérience de la scène au studio, en réalisant plus d'une centaine de concerts en trois ans avec Neléman, les premières parties de Gato Negro et Barcella et des collaborations avec Félix des FFF ou Chris Taal. Ces nouvelles perspectives permettent une plongée au sein de son univers.



Retrouvez-le avec nous en direct mardi 3 avril de 20h30 à 22h sur Radio Albigés, et en rediff' jeudi 5 avril de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés, ainsi que toute son actu sur son site !