Quête n°12 : Les Agents Firewall

Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer que Roll The Dice devient une émission hebdomadaire ! Vous pourrez donc nous retrouver tous les jeudis de 19h à 21h à compter de ce jeudi.



En parlant de ce soir, nous commençons une nouvelle aventure, cette fois-ci nous serons bien loin du médiéval fantastique loufoque qu'était le Donjon de Naheulbeuk, parce que ce soir nous partons pour un futur transhumaniste rempli de conspirations et de dangers sur le jeu de rôle Eclipse Phase !



Vous serez donc amenés à suivre des membres de l'organisation secrète Firewall, qui a pour objectif de sauver la trans-humanité à n'importe quel prix. Ceci en compagnie d'invités exceptionnels ! Vous en reconnaîtrez sûrement certains, mais nous avons également quelques nouvelles têtes désireuses de découvrir le jeu de rôle.



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour le début de cette nouvelle aventure !