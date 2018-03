Glitchcome délivrance

Oyez oyez bonnes gens ! Ce soir What's The Game Today ? vous emmène dans un voyage à travers l’Europe du Moyen-Âge pour découvrir un jeu qui a fait parler de lui ces dernière semaines : Kingdome Come : Deliverance !



Toujours en compagnie de mon compère Zolrak le Sage, nous allons discuter de toutes les news et polémiques autour du jeu ainsi que du reste du monde vidéo ludique.



Alors rendez vous ce soir à 20h pour What's The Game Today ? !