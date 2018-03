Quête n°11 : la fin des mésaventures

Les gardes de Chnafon sont dans de mauvais draps, dans le repère d’une secte, avec des diablotins et des scorpions de feu à leurs trousses.



La secte des Héritiers de Trilobique va réussir son plan : tuer les gardes et assouvir leur besoin de sacrifice ! À moins que notre équipe d’incompétents, dirigée par Régis (le médecin simplet), l'ogre impulsif Hagrid (Clément), de l'elfe noir aux cascades sanglantes Cogan (Guylian), du demi-elfe artificier Tarfu (Samuel) et Saltin (Blanco), le latrinier malchanceux... le tout masterisé par notre MJ sadique (Alex).



Retrouvez-nous ce soir à 19h sur Roll The Dice pour le dernier épisode de Donjon de Naheulbeuk, sur la terre de Fangh !