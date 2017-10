Quête n°1 : La taverne

« Prenez place pour le début de cette grande aventure ! Semée d’embûches, d’intrigues et de mystères, rôlistes vétérans ou voyageurs ignorants, ouvrez grand vos esgourdes. »



Alex et moi-même allons vous présenter pour votre plus grand plaisir une émission riche en rebondissement basé sur le Jeu de Rôle : Roll The Dice, allant des questions les plus simples « Mais qu’est-ce que c’est que ça ? » à de folles parties live.



« Quand est-ce que ça commence ? » Excellente question ! Elle démarre ce soir, le jeudi 5 octobre à 19h, et sera présente le jeudi une semaine sur deux.



À présent les dés sont jetés, j’espère que vous êtes prêts !