Gagne ton T-shirt grâce à LabricotBlanc !

Salut tout le monde !



Au tout début de l'émission de Barre rentrante : Lundi 12 février 2018, Romain et moi-même (Vroze) vous avons parlé brièvement d’un petit quelque chose en préparation. En effet, à la suite d’un tirage au sort qui se déroulera le lundi 12 mars dans l’émission footballistique Barre rentrante, vous pourrez gagner l'un de ces deux magnifiques T-shirts, grâce à LabricotBlanc !







Le premier est le T-shirt « I love Rugby ». Comme vous pouvez le constater, c'est un T-shirt fait pour les amoureux du rugby qui souhaitent partager leur passion. Ce T-shirt taillé pour les hommes sera parfait aussi bien pour le stade que pour la troisième mi-temps. Il est également décliné en blanc, et disponible dans toutes les tailles homme du S au 5XL.



Le second est le T-shirt « Evolution football ». Il parodie avec humour le motif de l'évolution humaine, en montrant le footballeur comme la dernière étape de l'évolution de l'Homme. Proposé également en rouge et en bleu, il est également décliné en modèle féminin, avec une fin décolletée et des emmanchures américaines.



Tous les t-shirts LabricotBlanc sont imprimés en France et sont 100% coton.



LabricotBlanc est une entreprise française de vente de T-shirts humoristiques basée à Nice. Depuis la création de la marque en 2005, elle n'a eu de cesse de gagner en notoriété, que ce soit sur internet ou à la radio et même à la télé. Paul, le créateur de l’entreprise, a récemment eu la générosité de nous offrir deux T-shirts à vous faire gagner durant l’émission.



Ne ratez pas votre chance, inscrivez-vous avant le dimanche 11 mars 23h59 en commentant la publication Facebook de la page RADIOM pour — qui sait ? — gagner un de ces deux T-shirts LabricotBlanc au choix !