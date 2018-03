Quête n°10 : À la poursuite des Cultistes !

Ce soir encore, l'élite de Chnafon revient faire des siennes tout en tentant de faire de son mieux pour arrêter la secte des Héritiers du Trilobique. Malgré leurs mésaventures plus ou moins désastreuses lors de leurs dernières tentatives de récupération d'informations et la mort de nombreux civils, ils ont néanmoins réussi à récupérer des informations capitales sur la localisation du Culte.



Notre équipe désormais dirigé par Régis, et toujours composée de l'ogre Hagrid (Clément), de l'elfe noir Cogan (Guylian) et de nos deux demi-elfes Tarfu (Samuel) et de Saltin (Blanco), est donc en bon chemin pour retrouver les Cultistes et sauver la ville !



Retrouvez-nous donc ce soir à partir de 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite de cette aventure !