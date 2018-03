Shooter : Animé

Salut les japonos ! (oui vous avez vu, nous aussi on mets des "os" à la fin des mots)



Pour ce second shooter, Gandalf81, Hazto et moi-même, nous allons vous parler d'une sélection, carrément pas exhaustive, de films d'animations, ou pour les nativos, d'animés.



Nous vous parlerons principalement d'animé nous venant du soleil levant, mais pas que.



Enfin ça c'est si on arrive à retrouver le chemin du studiom après la soirée Petit Rock des peuples ;)



Vous avez la possibilité de nous laisser un message vocal, pour cela, allez sur le répondeur de « L'Apéroriginale ».





On se retrouve donc ce samedi à 14h, sur l'antenne de RADIOM.



Kanpai !