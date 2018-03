Parole aux animateurs en formation...

Nouvelle émission et émission exceptionnelle.



« Parole à... » est une nouvelle émission de RADIOM. Elle sera proposée de façon ponctuelle.



100% active, notre station veut donner le micro à tous ceux qui ont des choses à dire et à faire partager.



Groupes de citoyens, collectifs, amis et associations informelles y sont les bienvenus.



Pour cette première un groupe de stagiaires en formation au diplôme d'état d'animateur-coordonnateur (DEJEPS) nous prépare le menu de ce premier rendez-vous.



Ils nous parleront du métier de l'animateur, de son exercice professionnel ici et maintenant et surtout nous leur demanderons de partager avec les auditeurs un petite part d'eux-mêmes et de nous faire découvrir un peu de la musique que chacun aime.



Engagement, partage et humanité au menu de ce premier rendez-vous.



Parole, paroles...